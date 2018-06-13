«Укренерго» планує протягом 5 років повністю автоматизувати роботу половини своїх підстанцій

Компанія має намір щорічно інвестувати понад 50 млн євро у впровадження передових інформаційних технологій.

Державна компанія «Укренерго», оператор об'єднаної енергосистеми України, планує протягом 5 років автоматизувати роботу половину своїх підстанцій, повідомив виконувач обов'язків глави компанії Всеволод Ковальчук в ході Другої регіональної конференції SEERC 2018 «Енергетична безпека та інновації».

«Ми повністю змінимо вигляд нашої компанії протягом наступних п'яти років, що передбачає автоматизацію половини підстанцій – близько 50 наших підстанцій будуть повністю автоматизовані...», - сказав Ковальчук.

Він підкреслив, що впровадження передових інформаційних технологій є одним з пріоритетів компанії на найближчі роки.

«Кожен рік ми плануємо інвестувати понад 50 млн євро в інформаційні технології», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» оцінює обсяг необхідних інвестицій у 2019-2021 роках для модернізації енергосистеми України в 52 млрд грн.

У травні 2017 року «Укренерго» прийняло стратегію розвитку на найближчі 10 років, яка передбачає інтеграцію компанії до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). 28 червня 2017 року компанія підписала угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи. Ця угода набула чинності з 7 липня минулого року.