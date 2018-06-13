"Укрнафта" за квітень сплатила майже 607 мільйонів гривень ренти
Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" за квітень цього року сплатила 606,6 мільйона гривень ренти за видобуток нафти і газу, з цієї суми 30,3 мільйона гривень були спрямовані до місцевих бюджетів.
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Про це повідомляє прес-служба компанії.
"За квітень 2018 року "Укрнафта" сплатила до державного та місцевих бюджетів всіх рівнів 606,6 мільйона гривень рентної плати за користування надрами за зобов'язаннями. Відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу, 30,3 мільйона гривень надійшло до обласних, районних та місцевих бюджетів різних рівнів", - повідомили в компанії.
Згідно з повідомленням, найвагоміші надходження отримали громади і обласні бюджети Сумській (12,9 мільйона гривень), Івано-Франківській (6,9 мільйона гривень), Полтавській (4,8 мільйона гривень) та Чернігівській (2,9 мільйона гривень) областей.
"За попередніми оцінками, в 2018 році "Укрнафта" виплатить близько 5,5 мільярда гривень ренти, отже, до бюджетів областей, районів і громад мають надійти близько 270 мільйонів гривень", - додали в компанії.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року було внесено низку змін до Податкового кодексу. Одним з них стало обов'язкове відрахування до місцевих бюджетів 5% ренти, яку платять нафтогазові компанії (95% і надалі буде надходити до держбюджету). Механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти і газу.
Так, в січні "Укрнафта" сплатила 652,5 мільйона гривень ренти, з яких 32,6 мільйона гривень було направлено до місцевих бюджетів.
Незважаючи на ініціативи компанії і повне виконання поточних податкових зобов'язань, "Укрнафта" стикається з низкою перешкод, які заважають наростити видобуток і збільшити сплату податків. За словами її голови Марка Роллинса, Державна служба геології та надр навмисне і незаконно відмовляє компанії в продовження періоду дії спецдозволів на видобуток нафти і газу. Через подібні дії компанія втратила суттєві обсяги видобутку та імпульс до його нарощування.
Також Держгеонадр не дав можливості "Укрнафті" брати участь у конкурсі на отримання дозволу на видобуток нафти на одному з найбільших родовищ у Полтавській області, та неправомірно передала його компанії "Аркона Газ-Енергія", власників якої пов'язують з оточенням президента Петра Порошенка.
Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.
Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (м. Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.