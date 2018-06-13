"Укрнафта" за квітень сплатила майже 607 мільйонів гривень ренти

Загалом в 2018 році "Укрнафта" планує сплатити близько 5,5 мільярда гривень ренти, при цьому на місцевий рівень піде 270 мільйонів гривень.

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" за квітень цього року сплатила 606,6 мільйона гривень ренти за видобуток нафти і газу, з цієї суми 30,3 мільйона гривень були спрямовані до місцевих бюджетів.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За квітень 2018 року "Укрнафта" сплатила до державного та місцевих бюджетів всіх рівнів 606,6 мільйона гривень рентної плати за користування надрами за зобов'язаннями. Відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу, 30,3 мільйона гривень надійшло до обласних, районних та місцевих бюджетів різних рівнів", - повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, найвагоміші надходження отримали громади і обласні бюджети Сумській (12,9 мільйона гривень), Івано-Франківській (6,9 мільйона гривень), Полтавській (4,8 мільйона гривень) та Чернігівській (2,9 мільйона гривень) областей.

"За попередніми оцінками, в 2018 році "Укрнафта" виплатить близько 5,5 мільярда гривень ренти, отже, до бюджетів областей, районів і громад мають надійти близько 270 мільйонів гривень", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року було внесено низку змін до Податкового кодексу. Одним з них стало обов'язкове відрахування до місцевих бюджетів 5% ренти, яку платять нафтогазові компанії (95% і надалі буде надходити до держбюджету). Механізм розподілу ренти дає можливість громадам отримати частину доходів від видобутку нафти і газу.

Так, в січні "Укрнафта" сплатила 652,5 мільйона гривень ренти, з яких 32,6 мільйона гривень було направлено до місцевих бюджетів.

Незважаючи на ініціативи компанії і повне виконання поточних податкових зобов'язань, "Укрнафта" стикається з низкою перешкод, які заважають наростити видобуток і збільшити сплату податків. За словами її голови Марка Роллинса, Державна служба геології та надр навмисне і незаконно відмовляє компанії в продовження періоду дії спецдозволів на видобуток нафти і газу. Через подібні дії компанія втратила суттєві обсяги видобутку та імпульс до його нарощування.

Також Держгеонадр не дав можливості "Укрнафті" брати участь у конкурсі на отримання дозволу на видобуток нафти на одному з найбільших родовищ у Полтавській області, та неправомірно передала його компанії "Аркона Газ-Енергія", власників якої пов'язують з оточенням президента Петра Порошенка.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (м. Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.