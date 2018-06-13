"Нафтогаз" може відключити газ 130 населеним пунктам

Це може статися, якщо в тарифі на газ не буде передбачена плата за використання газорозподільних систем "Нафтогазу", який не отримує оплати за їх експлуатацію від облгазів.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" може відключити від газопостачання 129 населених пунктів у 16 областях країни, якщо в тарифі на газ не буде передбачена плата за використання її газорозподільних систем.

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Про це йдеться у листі керівника "Нафтогазу" Андрія Коболєва на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

У листі повідомляється, що "Нафтогаз" є власником об'єктів газорозподільних систем сукупною вартістю 588 мільйонів гривень, проте не може отримувати оплату за їх експлуатацію від облгазів.

Причиною такої ситуації є "Кодекс газорозподільних систем", який був затверджений Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у вересні 2015 року.

Цим кодексом затверджено три шаблони договорів про експлуатацію мереж, але ні в одному з них не передбачено встановлення оплати за мережі. У зв'язку з цим "Нафтогаз" затвердила умови договору на експлуатацію газорозподільних систем, які за формою, порядком і розміром плати за експлуатацію є аналогічними договором, затвердженим постановою Кабміну №95 від 21 лютого 2017 року.

Договори в редакції "Нафтогазу" були передані всім облгазам, але більшість відмовилися їх підписувати.

У свою чергу НКРЕКП відмовилася включити в тариф витрати на оплату експлуатації мереж для "Донецькоблгазу", компанії, яка уклала договір в редакції "Нафтогазу", вказавши в якості причини невідповідність договору "Кодексу газорозподільних систем".

"Позиція регулятора призводить до того, що прибуток від використання майна газорозподільних систем може отримувати тільки держава, а це є дискримінацією інших власників і прямим порушенням Конституції України в частині принципу рівності усіх форм власності...Ситуація, що склалася, підштовхує компанії до вживання заходів, спрямованих на припинення незаконного використання її майна шляхом проведення консервації власних об'єктів газорозподільних систем. Це може призвести до відключення від газопостачання 129 населених пунктів у 16 областях", - йдеться в листі.

У компанії підкреслюють необхідність прискорити в цілому вирішення питання про законодавче врегулювання платного використання газорозподільних систем.

"У цьому контексті необхідно терміново доопрацювати урядовий законопроект №6716, розгляд якого з незрозумілих причин було відкликано у вересні 2017 р. Враховуючи викладене, просимо вас дати відповідне доручення Міненерговугілля про необхідність проведення узгодженої роботи з питань формування і реалізації державної політики у даній сфері, а також звернутися до НКРЕКП щодо невідкладного внесення змін в Кодекс газорозподільних систем", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, закон "Про ринок природного газу", який регламентує впровадження ринкових принципів на ринку газу, був прийнятий в 2016 році і набрав чинності з 1 жовтня минулого року.

Згідно з цим документом, ГРС мають бути взяті в оренду компаніями-операторами, а не використовуватися на умовах договорів відповідального ведення. Наголошується, що ці договори були введені постановою Кабміну №770 від 20 серпня 2012 року, яке вже скасовано.

За інформацією народних депутатів, які виступили ініціаторами прийняття законопроекту про перехід до оренди ГРС та встановлення плати за оренду, можливі надходження в бюджет 2017 року в разі введення орендної плати складуть понад 700 мільйонів гривень.

21 лютого 2017 року Кабмін затвердив проект типового договору оренди ГРС і примірного договору експлуатації цих мереж, які необхідні для подальшої передачі ГРМ в оренду компаніям-облгазам, а також доручив Фонду держмайна Міненерговугілля провести інвентаризацію цих активів до кінця 2018 року.

12 липня уряд підтримав і направив у Верховну Раду проект закону, який знімає заборону на концесію і оренду газорозподільних систем (ГРС) або їх складових, власником яких є держава.