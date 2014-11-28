Луганська ТЕС зупинилася через технічну несправність
12:53, 28 листопада 2014Енергетика
1
Частина Луганської області сьогодні вранці залишилася без електроенергії через несправність у роботі теплоелектростанції в місті Щастя.
Частина споживачів електроенергіі Луганщини було відключено / УНІАН
Як сказано в повідомленні прес-служби обласної державної адміністрації, о 6:30 13-й блок ТЕС у Щасті зупинився через технологічну несправність. Через це було відключено частину споживачів Луганської області.
Читайте такожУ Луганській області через обстріли бойовиків знову знеструмлено Щастя (відео) У даний час готується запуск станції.
Довідка УНІАН. Луганська ТЕС (місто Щастя Луганської області) - теплова електростанція із загальною встановленою потужністю 1360 МВт. Входить до найбільшого приватного українського енергетичного холдингу ДТЕК, контрольованого бізнесменом Рінатом Ахметовим.
Бійці АТО на варті Луганської ТЕС
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter