Луганська ТЕС зупинилася через технічну несправність

Як сказано в повідомленні прес-служби обласної державної адміністрації, о 6:30 13-й блок ТЕС у Щасті зупинився через технологічну несправність. Через це було відключено частину споживачів Луганської області.

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Довідка УНІАН. Луганська ТЕС (місто Щастя Луганської області) - теплова електростанція із загальною встановленою потужністю 1360 МВт. Входить до найбільшого приватного українського енергетичного холдингу ДТЕК, контрольованого бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Бійці АТО на варті Луганської ТЕС