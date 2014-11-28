Міненерговугілля перевіряє «Нафтогаз» в рамках справи про закупівлю скандальних "вишок Бойка"

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України виконує позаплановий аудит державного енергохолдингу «Нафтогаз України» з метою перевірки закупівель у 2010-2011 роках бурових вишок для «Чорноморнафтогазу» на 6,443 млрд грн, коли керівником Міненерго був Юрій Бойко, чиє ім'я пов'язують зі скандалами при закупівлі бурових.

Як йдеться в наказі міністерства №837 від 25 листопада, в період з 26 листопада по 8 грудня поточного року буде оцінена законність надання «Чорноморнафтогазу» двох безпроцентних кредитів на купівлю плавучих бурових установок.

«Мета: визначення ступеня дотримання законодавства, нормативних документів пвд час ухвалення рішень НАК «Нафтогаз України» протягом 2010-2011 років про надання компанії «Чорноморнафтогаз» двох безпроцентних позик на придбання двох самопідйомних плавучих бурових установок на загальну суму 6,443 млрд грн», - йдеться в документі.

Відповідне рішення Міненерговугілля прийняло на підставі звернення слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України 18 листопада.

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом заволодіння невстановленими особами, що діяли від імені посадовців "Чорноморнафтогазу", державними коштами в сумі 400 млн. доларів під виглядом закупівлі вишок для видобутку нафти і газу на Чорноморському шельфі.

За інформацією ГПУ в даному провадженні колишній віце-прем'єр-міністр України, екс-міністр енергетики Юрій Бойко є свідком.

Крім того, ГПУ почала кримінальне провадження за фактом заволодіння посадовцями Міненерговугілля за попередньою змовою з службовцями НАК "Нафтогаз України" і "Чорноморнафтогаз" державними коштами на суму понад 200 млн. гривень.

Встановлено, що в березні і жовтні 2011 року під час проведення закупівель плавучих само підйомних бурових установок посадовцями були допущені грубі порушення тендерних процедур, внаслідок чого відбулося незаконне витрачання державних коштів в особливо великих розмірах.

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Довідка УНІАН. У 2011 році "Чорноморнафтогаз", що перебував у підпорядкуванні Міненерго, яке очолював Бойко, придбав бурову платформу сингапурського виробництва не безпосередньо у заводу Keppel, а через посередника - британську фірму Highway Investments Processing - за 400 млн дол., дорожче ніж у виробника. Ціна покупки була вищою за середньосвітову на 150 млн. доларів. Другу вишку також було куплено не у виробника.

Куплені бурові називають "вишками Бойка" на честь міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка.

На даний час Бойко (колишній член Партії Регіонів) очолює партію "Опозиційний блок".

«Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідуванні та видобуванні нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. Після окупації Криму Росією в березні 2014 року "Чорноморнафтогаз" українською владою не контролюється.