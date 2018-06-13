Трамп знову дорікнув ОПЕК у завищенні цін на нафту

Запис в Twitter Трампа з'явився за кілька днів до саміту картелю у Відні.

Президент США Дональд Трамп у своєму Twitter прокоментував ситуацію на нафтовому ринку: «Ціни на нафту дуже високі. ОПЕК знову взявся за старе. Недобре».

Oil prices are too high OPEC is at it again. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018

Запис у Twitter американського президента з'явився в той момент, коли світові ціни на нафту відступили від досягнутого в середині травня максимуму останніх трьох з гаком років ($80,5).

Вартість нафти марки Brent під кінець робочого дня коливалася в районі $75,8 за барель, техаської WTI — на рівні $66 за барель. При цьому ціни на бензин в США досягли позначки $3 за галон, що, однак, все одно нижче показників 2008 року, повідомляє РБК.

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У квітні 2018 року Трамп уже дорікав ОПЕК, у штучному завищенні нафтових цін.

«Схоже на те, що ОПЕК знову цим зайнявся. З рекордною кількістю нафти всюди, включаючи забиті до відмови (нафтою) судна в морі, ціни на нафту є штучно дуже завищеними!» — писав тоді Трамп, назвавши дії ОПЕК неприйнятними.

Ціни на нафту за останній рік зросли приблизно на 60% на тлі угоди ОПЕК і найбільших експортерів обмежити видобуток нафти. 22-23 червня у Відні має відбутися саміт ОПЕК, на якому обговорюватиметься можливість збільшення обсягів нафтовидобутку.

Раніше видання WSJ повідомило про те, що Саудівська Аравія вперше з 2016 року збільшила видобуток нафти на 100 тис. бар. в добу. При цьому не виключено, що в найближчі місяці цей показник подвоїться.

Зміна тенденції відбулася на тлі повідомлень про те, що Вашингтон звернувся до Ер-Ріяду з проханням збільшити видобуток заради тиску на Іран, який залежить від експорту цього ресурсу. За даними Bloomberg, Вашингтон «тихо попросив» Саудівську Аравію та деяких інших членів ОПЕК збільшити видобуток нафти на 1 млн бар. в день. В ОПЕК цю інформацію спростували.

При цьому сама по собі заява Трампа про вихід США з ядерної угоди з Іраном на початку травня призвела до зростання світових цін на нафту. 17 травня барель Brent вперше з 2014 року перевищив $80.