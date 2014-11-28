«Роснефть» готується до цін на чорне золото нижче 60 доларів

Таку думку висловив глава «Роснефти» Ігор Сєчін в інтерв'ю австрійському виданню Die Presse, передає lenta.ru. До цього, за його словами, призведе кризова ситуація.

«Ряд підприємств довго не витримають низької ціни на нафту. Криза призведе до перерозподілу ринку. Через нетрадиційний видобуток у США ми стоїмо на порозі великого переділу», - заявив Сєчін, зазначивши, що «Роснефть» влаштовує ціна 60 доларів за барель.

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«Ми очікуємо, що можливе падіння ціни до 60 доларів і нижче, але тільки протягом першого півріччя або, точніше, до кінця першого півріччя. Я повинен сказати, що "Роснефть" є досить гнучкою і у неї є запас. Звичайно ж, деякі дорогі проекти ми будемо змушені відкласти», - пояснив він. Потенціал Росії щодо скорочення видобутку за низької ціни на нафту становитиме 200-300 тисяч барелів на добу.

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При цьому він зазначив, що існуючі галузеві структури, такі як Міжнародне енергетичне агентство і секретаріат Енергетичної хартії, не виконують свої функції. Їх має замінити міжнародна Рада ринку. «Перспективу мають не картельні організації, а створення Ради ринку, в який повинні бути включені як виробники нафти, споживачі нафти, так і представники регуляторів», - підкреслив глава «Роснефти».

За його словами, «стеля» видобутку сланцевої нафти буде досягнута до 2025 року. «Після обсяги видобутку будуть знижуватися, а саме, через ресурсну базу, в тій мірі, яка нам відома на сьогоднішній день. УВ даний час видобуток нафти США прискорює падіння цін на нафту, але в майбутньому зниження видобутку призведе до зростання цін», - уточнив Сєчін.

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27 листопада ОПЕК залишила квоти на видобуток нафти без змін на рівні 30 мільйонів барелів на добу, що відповідає рішенню, прийнятому ще в грудні 2011 року. Як повідомив генсек картелю Абдалла Салем аль-Бадрі, ОПЕК може знову розглянути питання про квоти через півроку. Відмова ОПЕК скоротити квоти на видобуток чорного золота призвела до того, що вартість нафти сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE опустилася нижче 75 доларів за барель вперше з вересня 2010 року.

Дванадцять країн ОПЕК забезпечують близько 40% постачань нафти на світовий ринок, регулюючи обсяги механізмом квот. З червня вартість бареля нафти сорту Brent впала більш ніж на 30%.