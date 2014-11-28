Міністр нафти Кувейту пояснив, чому ОПЕК вирішила не скорочувати видобуток

14:55, 28 листопада 2014
Енергетика
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Країни-учасниці організації вирішили не втрачати своїх клієнтів

uk.wikipedia.org

Рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) зберегти рівень видобутку нафти викликане побоюваннями втратити частку на ринку експорту, заявив у п'ятницю міністр нафти Кувейту Алі Салех аль-Омайр, повідомляє Прайм.

"Сьогодні є безліч конкурентів. ОПЕК видобуває 30% від усього світового виробництва", - сказав міністр в інтерв'ю місцевому супутниковому телеканалу "Аль-Ватан".

"Було неможливо прийняти рішення про скорочення виробництва, оскільки цю нішу на ринку могли зайняти інші, - зазначив аль-Омайр. - Таким чином, ми вирішили, що самі ціни встановляться відповідно до попиту і пропозиції".

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Міністр пояснив, що країни-учасниці організації вирішили не втрачати своїх клієнтів.

Організація країн-експортерів нафти на засіданні в четвер зберегла квоти на видобуток нафти на рівні 30 млн барелів на добу. Рішення викликало подальше падіння цін на "чорне золото".

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