«Північний потік-2» вб'є конкуренцію на європейському ринку під дією газового шантажу «Газпрому» – «Нафтогаз»

У «Нафтогазі» зазначили, що реалізація проекту порушує європейське законодавство і призведе до незворотних наслідків.

Реалізація проекту з будівництва газопроводу «Північний потік-2» в обхід України поступово вб'є конкуренцію на європейському газовому ринку під дією газового шантажу російського «Газпрому».

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Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу» з посиланням на заяву головного комерційного директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка під час конференції «Російсько-український газовий спір - наслідки для Західної Європи».

«Ми говоримо, що правила є правила. Саме тому українці почали Революцію гідності. Ми дивилися на Європу як на регіон, де люди дійсно серйозно ставляться до цінностей. Йдеться не про гроші, а про верховенство права, справедливості, гідності та про інше. Саме на цьому грунтувалася наша позиція в арбітражі, і саме тому ми перемогли. Тепер ми говоримо: реалізація проекту «Північний потік-2» порушує європейське законодавство і призведе до незворотних наслідків, і поступово вб'є конкуренцію на європейському газовому ринку під дією газового шантажу «Газпрому», - відзначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має початися в 2018 році й завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує Європі доступ до нових джерел газу. 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».