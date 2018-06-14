Газ із Європи значно подешевшав: у Кабміні розкрили ціни

Середня ціна імпортного газу в травні становила 260 дол. за 1 тис. куб. м. У квітні вперше з травня 2015 року ціна перевищила позначку в 300 дол.

Середня ціна імпортного природного газу в травні 2018 року становила 6806,4 грн, або 260 дол., за 1 тис. куб. м.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

«Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, яка становила в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 травня 2018 року, яка становить 6806,4 грн, або 260 дол., за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, середня митна вартість газу в квітні 2018 року становила 309,9 дол. за 1 тис. куб. м.