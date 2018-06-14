Венесуела стане першою країною ОПЕК, яка почала купувати нафту

Венесуела, яка посідає світову першість за розвіданими запасами "чорного золота", змушена імпортувати нафту, щоб завантажити свої НПЗ.

Венесуела вивчає питання переробки нафти з інших країн на своїх нафтопереробних заводах (НПЗ).

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Про це повідомляє РБК з посиланням на документи державної венесуельської компанії PDVSA.

"Компанія пропонує план, який дозволить в червні переробляти близько 57 тисяч барелів іноземної нафти на день. Отримані нафтопродукти в основному будуть експортуватися клієнтам з Росії та Китаю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що експорт нафтопродуктів PDVSA останнім часом впав через погане техобслуговування, брак запасних частин на заводах та перебудову. Крім того, частина активів компанії в Карибському морі перейшла за рішенням суду американській фірмі ConocoPhilips, через що можливості PDVSA з транспортування нафти до Азії зменшилися.

"Ніколи раніше держава з ОПЕК не імпортувала іноземну нафту для своїх НПЗ", - підкреслює видання.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня PDVSA повідомила, що не може повністю виконати свої контракти з постачання нафтопродуктів іноземним компаніям.

На добу PDVSA має поставляти клієнтам 1,495 мільярда барелів, але її потужностей вистачає лише на 694 мільйони барелів/день.