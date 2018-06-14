Суд Швеції призупинив рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу - "Газпром"

Російський монополіст заявив, що дане рішення позбавляє «Нафтогаз», в тому числі, підстав для арешту активів «Газпрому» за кордоном.

Російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі за контрактом на транзит газу через територію України, згідно з яким російська компанія винна Україні 2,56 дол.

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Про це йдеться в прес-релізі «Газпрому», текст якого є в розпорядженні УНІАН.

«13 червня апеляційний суд округу Свеа (Швеція) задовольнив клопотання ПАТ «Газпром» і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року щодо спору між «Газпромом» і «Нафтогазом України» в рамках контракту на транзит газу через територію України», - йдеться в повідомленні.

Заявляється, що клопотання було подано «Газпромом» 7 червня 2018 року у зв'язку з оскарженням арбітражного рішення щодо транзитного контракту і спробами «Нафтогазу» до розгляду скарги по суті розпочати процедуру примусового виконання цього рішення в різних юрисдикціях.

«Винесення наказу позбавляє НАК «Нафтогаз України», в тому числі, підстав для спроб арешту активів «Газпрому» за кордоном. Дана обставина буде використана «Газпромом» під час оскарження дій судових приставів у Швейцарії та Нідерландах», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити української компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 млрд куб. м газу в рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як «газова» криза була успішно подолана, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу. Кожен день (починаючи з 28 лютого – дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь «Нафтогазу» призводить до нарахування пені «Газпрому» в розмірі 0,5 млн дол.

В кінці травня 2018 року, «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в закордонних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, вже опинилися акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».