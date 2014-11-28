Путін намагається довести, що його влаштовує дешева нафта

"Це неминуча реакція", - заявив він на зустрічі з гендиректором французького енергетичного концерну Total Патріком Пуянне, передає Прайм.

"Ми тут не бачимо нічого особливого", - зауважив Путін.

Водночас, за його словами, рішення ОПЕК у цілому влаштовує Росію.

Президент нагадав, що РФ брала участь у зустрічі із представниками ОПЕК перед вчорашнім засіданням організації. "І для нас від самого початку стало ясно, що після оголошення ОПЕК про нескорочення видобутку (нафти) ціни на це відреагують, будуть трошки знижені", - наголосив Путін.

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"Ніхто з великих виробників енергоресурсів не наполягав на якихось особливих діях з вирівнювання цін, у тому числі і ми", - резюмував він.

Він також заявив, що непроста ситуація, яка склалася на даний час в енергетиці, не стала несподіванкою для РФ і концерну Total.

"Ми знаємо, сьогодні для нафтової галузі, взагалі для енергетики непрості часи. Але я думаю, що ніяких несподіванок для нас і для вас не відбувається", - сказав президент РФ.

В четвер увечері міністр нафти Кувейту Алі Салех аль-Омайр і міністр з поновлюваних природних ресурсів Еквадору Педро Мерісальде оголосили, що ОПЕК не стане змінювати квоти на видобуток нафти, які зараз перебувають на рівні 30 млн барелів на добу. Міністр нафти Саудівської Аравії заявив, що "ОПЕК ухвалила велике рішення і продемонструвала велике єднання".

Останнього разу ОПЕК значно скоротила видобуток нафти у 2008 році.

Раніше УНІАН повідомляв, що ціна бареля нафти ОПЕК впала до $70,8.