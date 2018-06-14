Буде оскаржене: «Нафтогаз» прокоментував рішення суду Швеції щодо Стокгольмського арбітражу

Як заявили в компанії, рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає «Газпрому» можливості вимагати у «Нафтогазу» повернення 2,1 млрд дол., що вже зараховані рішенням арбітражу як компенсація.

Рішення Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) про призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між «Газпромом» і «Нафтогазом України» в рамках контракту на транзит газу найближчим часом буде оскаржене «Нафтогазом», повідомила прес-служба компанії.

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«Рішення було ухвалено судом без виклику «Нафтогазу» і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені «Нафтогазом», якби суд повідомив йому про наявність такого клопотання «Газпрому» і розгляд судом цього питання», - сказано в повідомленні.

«Рішення є тимчасовим. Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контраргументи й очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про призупинення», - відзначили в компанії.

Відзначається, що рішення означає, що подальші дії «Нафтогазу» за процедурою стягнення 2,6 млрд дол. з «Газпрому» тимчасово припинені. «Воно не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає «Газпрому» можливості вимагати у «Нафтогазу» повернення 2,1 млрд дол., що вже зараховані рішенням арбітра як компенсація «Нафтогазу», - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію постачати до 5 млрд куб. м газу на рік у 2018-2019 роках за цінами, що відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того як «газову» кризу було успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання щодо транзитних поставок газу. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогазу» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Кожен день (починаючи з 28 лютого - дати ухвалення рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь «Нафтогазу» призводить до нарахування пені «Газпрому» в розмірі 0,5 млн дол. Наприкінці травня 2018 року «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у закордонних судах. Процеси щодо стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську сторону, вже виявилися акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Сьогодні «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт щодо транзиту газу через територію України, згідно з яким російський газовий гігант винен Україні 2,56 млрд. дол.