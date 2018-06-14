"Нафтогаз" про зупинення рішення Стокгольмського арбітражу: арешт активів "Газпрому" не скасовується
Рішення Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) про зупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу по спору між "Газпромом" і "Нафтогазом України" в рамках контракту на транзит газу не призводить до автоматичного скасування існуючих рішень в різних юрисдикціях, в результаті яких були накладені арешти на активи "Газпрому".
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Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".
"Воно не призводить до автоматичного скасування існуючих рішень в різних юрисдикціях, в результаті яких були накладені арешти на активи "Газпрому", - заявила прес-служба компанії.
Як повідомляв УНІАН, раніше російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він мав виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, відповідним вартості "блакитного палива" на європейських газових хабах.
На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газова" криза був успішно подоланий, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз україни" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.
Кожен день (починаючи з 28 лютого – дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь "Нафтогазу" призводить до нарахування пені "Газпрому" в розмірі 0,5 мільйона доларів. Наприкінці травня 2018 року, "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси по стягненню вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед интересуемых українську сторону активів вже опинилися акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
Сьогодні "Газпром" заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці про контракт на транзит газу через територію України, згідно з яким російський газовий гігант повинен Україні 2,56 мільярда доларів.
У свою чергу в "Нафтогазі" повідомили, що рішення було прийнято судом без виклику "Нафтогазу" і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені "Нафтогазом", якщо б суд повідомив його про наявність такого клопотання "Газпрому" і розгляд судом цього питання. Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контрагрументы і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про зупинення. Також в "Нафтогазі" зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати у "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітражу в якості компенсації.