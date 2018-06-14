"Нафтогаз" про зупинення рішення Стокгольмського арбітражу: арешт активів "Газпрому" не скасовується

Рішення Апеляційного суду Швеції про зупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу не призводить до автоматичного скасування рішень про арешт активів "Газпрому".

Рішення Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) про зупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу по спору між "Газпромом" і "Нафтогазом України" в рамках контракту на транзит газу не призводить до автоматичного скасування існуючих рішень в різних юрисдикціях, в результаті яких були накладені арешти на активи "Газпрому".

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Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

"Воно не призводить до автоматичного скасування існуючих рішень в різних юрисдикціях, в результаті яких були накладені арешти на активи "Газпрому", - заявила прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він мав виплатити української компанії 2,56 мільярда доларів. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, відповідним вартості "блакитного палива" на європейських газових хабах.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу в Європу і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як "газова" криза був успішно подоланий, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз україни" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Кожен день (починаючи з 28 лютого – дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь "Нафтогазу" призводить до нарахування пені "Газпрому" в розмірі 0,5 мільйона доларів. Наприкінці травня 2018 року, "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси по стягненню вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед интересуемых українську сторону активів вже опинилися акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Сьогодні "Газпром" заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці про контракт на транзит газу через територію України, згідно з яким російський газовий гігант повинен Україні 2,56 мільярда доларів.

У свою чергу в "Нафтогазі" повідомили, що рішення було прийнято судом без виклику "Нафтогазу" і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені "Нафтогазом", якщо б суд повідомив його про наявність такого клопотання "Газпрому" і розгляд судом цього питання. Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контрагрументы і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про зупинення. Також в "Нафтогазі" зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати у "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітражу в якості компенсації.