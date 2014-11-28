У Яценюка зобов'язали 152 підприємства купувати газ взимку лише у «Нафтогазу»

Про це свідчать дані постанови уряду №647 від 26 листопада.

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До списку, зокрема, включені азотні підприємства, яким у кінці вересня уряд заборонив купувати газ українського видобутку або з українських газових сховищ.

Згідно з документом, також дані зобов'язання поширюються на 11 теплогенеруючих компаній і 5 енергогенеруючих компаній.

Водночас уряд скасував свої попередні постанови №596 і №599 від 7 і 12 листопада, які оскаржили в суді приватні газовидобувачі.

Нагадаємо, 12 листопада Кабмін зобов'язав великі підприємства негайно почати купувати газ у «Нафтогазу», а не з 1 грудня 2014 року, як це було доручено урядом на тиждень раніше.

Причому зазначалося, що закупівля природного газу в інших постачальників забороняється.

10 листопада Кабінет міністрів України зобов'язав великі промислові, енерго - і теплогенеруючі підприємства купувати природний газ від грудня 2014 року по лютий 2015 року виключно у державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.