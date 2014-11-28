Польща все ще недоотримує газ із Росії

Про це повідомила польська енергетична компанія PGNiG, передає Прайм.

PGNiG, як і раніше, на пунктах прийому на східному кордоні не отримує повні обсяги газу, замовленого у російського постачальника у рамках чинної угоди", - вказується в опублікованому на офіційному сайті компанії повідомленні.

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Причому компанія не наводить дані за недоотриманими обсягами.

Водночас PGNiG та оператор мережі газопроводів республіки Gaz-System відзначають стабільність постачань російського газу до країни. "Постачання газу зі східного напряму у період від 14 до 28 листопада реалізовувалися на стабільному рівні, що забезпечує безпечну роботу системи передачі у Польщі", - наголосили у прес-службі.

"За минулі два тижні попит на природний газ у середньому становив близько 46 млн кубометрів на добу. Система балансується за рахунок імпорту, внутрішнього видобутку і підземних сховищ", - зазначили у польських компаніях.

У вересні і жовтні польська сторона також заявляла про недоотримання замовленого обсягу газу. Тоді у "Газпромі" зазначали, що постачання газу здійснюється, виходячи з наявних на даний момент ресурсів для експорту і продовження закачування газу у ПСГ на території РФ.