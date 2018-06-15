Акціонери "Укрнафти" переобрали наглядову раду

Головою наглядової ради переобрано голову "Нафтогазу України" Андрія Коболєва.

Загальні збори акціонерів найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" 14 червня переобрали членів наглядової ради, куди увійшли представники Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та міноритарних акціонерів компанії.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів компанії 14 червня 2018 року.

Таким чином, повноваження продовжені для Андрія Коболєва, Сергія Коновця, Юрія Вітренка, Костянтина Пожидаєва, Ярослава Теклюка, Поліни Загнітко, Володимира Емцева, Максима Юхименко, Владислава Лазоренко, Уриели Цві Лейбер (Uriel Tzvi Laber) та Марії Пітти (Maria Pitta).

Строк повноважень членів наглядової ради 3 роки з моменту обрання.

Головою наглядової ради переобрано Андрія Коболєва.

Як повідомляв УНІАН, "Укрнафта" за підсумками 2017 року отримала 444 мільйонів гривень чистого прибутку, тоді як 2016 рік компанія закінчила із збитком у розмірі 8,739 мільярда гривень. Минулого року компанія сплатила 10,2 мільярда гривень податків, що перевищує показник 2016 року, коли компанія сплатила 8,1 мільярда гривень. Загалом на сплату податків компанія направила 52% власного грошового потоку.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.