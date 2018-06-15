ЄС назвав дату переговорів про транзит газу через Україну

10:08, 15 червня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомив в Twitter заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

"Час - дорогоцінний товар", - мотивував призначення дати саміту чиновник зазначив, що переговори будуть складними.

Про бажання провести переговори керівництво ЄС заявляв у березні, після того, як російський монополіст "Газпром" в односторонньому порядку розірвав контракти з "Нафтогазом", відреагувавши на перемогу України в Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС та купівлю газу з РФ.

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Теги: #транзит російського газу