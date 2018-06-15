ЄС назвав дату переговорів про транзит газу через Україну
Тристоронні переговори між Євросоюзом, Україною та Кремлем про транзит газу через територію України намічені на початок липня.
Читайте такожГаз із Європи значно подешевшав: у Кабміні раскрили ціни
Про це повідомив в Twitter заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.
"Час - дорогоцінний товар", - мотивував призначення дати саміту чиновник зазначив, що переговори будуть складними.
Про бажання провести переговори керівництво ЄС заявляв у березні, після того, як російський монополіст "Газпром" в односторонньому порядку розірвав контракти з "Нафтогазом", відреагувавши на перемогу України в Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС та купівлю газу з РФ.
Time is a precious commodity. I hope to start working with #Russia & #Ukraine on the trilateral gas agenda in early July. Complex negotiations ahead. https://t.co/Dr1HBAjfeS— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 14 червня 2018 р.