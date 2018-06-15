ЄС назвав дату переговорів про транзит газу через Україну

Про бажання провести переговори керівництво ЄС заявляло у березні, після того, як російський монополіст "Газпром" в односторонньому порядку розірвав контракти з "Нафтогазом".

Тристоронні переговори між Євросоюзом, Україною та Кремлем про транзит газу через територію України намічені на початок липня. Читайте такожГаз із Європи значно подешевшав: у Кабміні раскрили ціни Про це повідомив в Twitter заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович. "Час - дорогоцінний товар", - мотивував призначення дати саміту чиновник зазначив, що переговори будуть складними. Про бажання провести переговори керівництво ЄС заявляв у березні, після того, як російський монополіст "Газпром" в односторонньому порядку розірвав контракти з "Нафтогазом", відреагувавши на перемогу України в Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС та купівлю газу з РФ. Time is a precious commodity. I hope to start working with #Russia & #Ukraine on the trilateral gas agenda in early July. Complex negotiations ahead. https://t.co/Dr1HBAjfeS — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 14 червня 2018 р.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter