Ціна нафти марки Brent зупинилася на позначці нижче $73

До 14.00 ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,07 до $72,65 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $4,84 до $68,85, пише Reuters.

У четвер ціна Brent впала на $5,17, від початку листопада цей еталон подешевшав на 15 відсотків і завершить місяць найсильнішим падінням від листопада 2008 року.

Лідер Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Саудівська Аравія на нараді у четвер перешкодила спробам більш бідних учасників групи обмежити видобуток сировини в надії підтримати ціни, що падали. Таким чином, картель відмовився від спроб вплинути на ринок, сказано у звіті банку Societe Generale.

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"Натомість сам ринок - іншими словами, ціни - стане механізмом стабілізації ринку. Неможливо переоцінити значимість цієї зміни для ринку нафти", - сказано у звіті.

Голова "Роснефти" Ігор Сечин сказав, що до кінця першого півріччя наступного року нафта може подешевшати до $60 або нижче, і що якщо ціни залишаться низькими, у Росії є можливість знизити видобуток на 200 - 300 тисяч барелів на добу.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро сказав після оголошення рішення ОПЕК, що його країна продовжить закликати до скорочення видобутку, поки ціни не повернуться до $100 за барель.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр нафти Кувейту пояснив, чому ОПЕК вирішила не скорочувати видобуток.