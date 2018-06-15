Дерибан 10 мільярдів: депутати придумали, як зберегти бариші від "зелених" тарифів

Парламентарі пропонують зберегти до 2020 року існуючі в Україні тарифи так званої "зеленої" електроенергетики, що є найвищими в Європі.

Група народних депутатів, що заробляють на високих тарифах так званої "зеленої" електроенергетики, пропонують зберегти щонайменше до 2020 року існуючі в Україні тарифи, що є найвищими в Європі. Також пропонується відтермінувати впровадження тарифних аукціонів.

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Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на законопроект №8449, зареєстрований у Верховній Раді 7 червня.

Законопроектом пропонується, щоб існуючі "зелені" тарифи діяли аж до 2020 року і лише тоді почали працювати тарифні аукціони, за результатами яких право будувати станцію та продавати електроенергію має той, хто запропонував найнижчий тариф.

Таким чином на цей період будуть збережені існуючі в Україні тарифи на "зелену", які за даними "Bloomberg" зараз є найвищими на континенті. Кіловат-година коштує 15 євроцентів (в Україні "зелені" тарифи привязані до курсу євро), тоді як у більшості країн на континенті ціна не перевищує 8,6 євроцентів.

Окрім того, законопроектом пропонується, що такі тарифні аукціони будуть вводитися лише для сонячних станцій понад 10 мВт та для вітростанцій понад 20 мВт. Для усіх інших об’єктів меншої потужності будуть і надалі діяти "зелені" тарифи. Ця лазівка дозволить крупним виробникам зберегти свої тарифи шляхом розбиття своїх станцій на так звані черги. Наприклад, введення крупної сонячної електростанції загальною потужністю 100 мегаватт можна бути розбити на 10 окремих блоків, які будуть вводитись у дію поступово, по одному за місяць, і формально вони представлятимуть собою окремі об’єкти. Хоча в натурі це після повного запуску всіх блоків буде представляти собою одну СЕС. Однак для кожної з них по мірі запуску можна буде отримати високий тариф, оскільки потужність кожного окремого блоку не буде вищою від прописаних у законопроекті 10 МВт.

Законопроект зареєстрований групою депутатів, серед яких, за даними руху "Чесно", є депутати, у яких родичі та помічники є власниками бізнесів, що заробляють на "зеленому" тарифі. Так, співавторами законопроекту є голова комітету ПЕК Олександр Домбровський та низка причетних нардепів – Дубневич, Лівік, Чижмарь, Єфімов.

Син депутата Богдана Дубневича (БПП) Павло є власником сонячної електростанції.

Катерина Чижмарь, дружина депутата Юрія Чижмаря (РПЛяшка), є власником сонячної станції ТОВ "Акванова Девелопмент" та гідростанції ТОВ "Акванова Гідроресурс" (разом із бізнесменом Ігорем Тинним) – обидві працюють на "зеленому" тарифі. Ігор Тинний також є співвласником мініГЕС разом із Юлією Льовочкіною, депутатом із Оппоблоку.

Народний депутат Олександр Лівік (БПП) до обрання працював заступником голови правління ВАТ "Зелений Гай", яке отримує "зелений" тариф.

Олександр Домбровський (БПП) був керівником ПрАТ "Оріль-лідер", біогазової станції "Миронівського хлібопродукту" Юрія Косюка. ПрАТ "Оріль-лідер" працює на "зеленому" тарифі. Три помічники Олександра Домбровського (Житник, Нікіторович, Підлісний) також мають п’ять фірм із зеленим тарифом.

Також помічником Олександра Домбровського є Юрій Власенко, який є членом дирекції ПАТ "Донбасенерго". Цю компанію ЗМІ відносять до сфери впливу сім’ї Януковича, однак цього року до наглядової ради компанії ввійшов Андрій Сергієнко, офіційний помічник нардепа Максима Єфімова(БПП).

Ще одна помічниця нардепа Єфімова Людмила Ульященко є власником ТОВ "ВПП", яке працює на "зеленому" тарифі. Сам Єфімов є власником фірм ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" та ТОВ "Фурлендер Віндтехнолоджі". Ці фірми виробляють обладнання, так звану "місцеву складову", за яку можна отримати надбавку до зеленого тарифу у розмірі 5%-10%.

Даним законопроектом пропонується збільшення такої надбавки до 15% від "зеленого тарифу", якщо "місцева складова" (вироблене в Україні обладнання) становить понад 70%.

"Зелені" тарифи є складовою загальної ціни електроенергії і оплачуються за рахунок тарифів на електроенергію для споживачів (населення та промисловість). "Зелені" тарифи були однією із причин підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2015 році.

"Зелені" тарифи були введені в Україні у 2009 році, їх особливістю є те, що вони у декілька разів є вищими від звичайних тарифів та зафіксовані у євро. Введення цих "зелених" тарифів пов’язували із братами Клюєвими, які першими збудували ряд крупних сонячних станцій на півдні України.

У квітні компанія ДТЕК Ріната Ахметова розпочала будівництво сонячної станції у Дніпропетровській області потужністю 200 мВт, що є найбільшою станцією в Україні та увійде у трійку найбільших у Європі. Загалом ДТЕК заявляв про плани збудувати 1 000 мВт сонячних станцій. Також ДТЕКу належить найбільша в Україні вітростанція – Ботієвська ВЕС потужністю 200 мВт.

Загалом в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні, тощо) виробляють до 2% електроенергії, що споживається в країні. Однак вона коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 мільярдів гривень по найвищим в Європі тарифам.