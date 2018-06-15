Кредити "Нафтогазу" для покупки "блакитного палива" застрахує американська OPIC

Очікується, що кредити загальною сумою до 270 мільйонів доларів будуть залучені "Нафтогазом" у Goldman Sachs та інших міжнародних фінансових установ.

Рада директорів корпорації закордонних приватних інвестицій США (OPIC) 14 червня схвалила страхування кредитів на 250 мільйонів доларів (плюс відсотки) для Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" під закупівлю газу у літній період.

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Раніше на сайті OPIC повідомлялося, що кредити загальною сумою до 270 мільйонів доларів будуть залучені "Нафтогазом" у Goldman Sachs та інших міжнародних фінансових установ.

Як повідомляв УНІАН, Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому" наприкінці листопада 2015 року. Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, в 2017 році – 13,9 мільярда кубометрів. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.