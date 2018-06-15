Кредити "Нафтогазу" для покупки "блакитного палива" застрахує американська OPIC

12:09, 15 червня 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

Рада директорів корпорації закордонних приватних інвестицій США (OPIC) 14 червня схвалила страхування кредитів на 250 мільйонів доларів (плюс відсотки) для Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" під закупівлю газу у літній період.

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Раніше на сайті OPIC повідомлялося, що кредити загальною сумою до 270 мільйонів доларів будуть залучені "Нафтогазом" у Goldman Sachs та інших міжнародних фінансових установ.

Як повідомляв УНІАН, Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому" наприкінці листопада 2015 року. Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, в 2017 році – 13,9 мільярда кубометрів. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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