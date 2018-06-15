Україна за чотири року скоротила споживання газу на 5 мільярдів кубів - Рева

Голова Мінсоцполітики нагадав, що Кабмін прийняв нове положення про субсидії, яке посилило адресність надання допомоги.

Споживання газу за останні чотири роки скоротилося на 5 мільярдів кубометрів в рік.

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Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева на зустрічі з представниками Світового банку.

"Соціальні нормативи поступово наближаються до норм фактичного споживання, - сказав Рева. - За останні чотири роки споживання газу скоротилося на 5 мільярдів кубічних метрів в рік. Це дуже велика цифра, яка спростовує твердження, що система субсидій не спонукає людей до економії".

Рева нагадав, що уряд прийняв нове положення про субсидії, яке посилило адресність надання допомоги.

"Ця постанова вже два місяці активно обговорюється як суспільством, так і експертним середовищем, - зазначив міністр. - Ми прийняли повністю нову редакцію положення про субсидії. Попереднє було розроблено ще в 1995 році. І всі ці 23 роки вносилися тільки-накопичувалися зміни в це положення. Тепер це - цільовий документ і він відображає зміни законодавства за всі ці роки ".

За словами міністра, сучасне положення передбачає новий підхід до обчислення доходів громадян, які претендують на субсидії, і при наданні субсидій враховується майновий стан, також внесені зміни в розмір соціальних нормативів споживання газу.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2017 року Кабмін знизив норми споживання газу для побутових споживачів, у яких немає лічильників.

Згідно з цим рішенням, при наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання норма була знижена з 4,4 до 3,3 кубометра на одну людину в місяць. При відсутності гарячого водопостачання та газового водонагрівача норматив був знижений з 7,1 до 5,4 кубометра, а при наявності газового водонагрівача – з 14 до 10,5 кубометра.

В кінці квітня 2018 року Кабмін прийняв рішення про внесення змін до програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень – запобігання випадкам зловживань та призначення державної допомоги людям, які приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін ввів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, яким менше 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не будуть призначати.

Також необхідно вказувати в декларації доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири не перевищує 120 кв. м, а вдома – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік в центр зайнятості, в іншому випадку людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом будуть вважати дохід в три прожиткових мінімуми - 5286 гривень.