Ціни на газ для промисловості збільшили майже на 16%

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні у п'ятницю.

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Зазначений тариф буде діяти від грудня для установ, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів, а також для промисловості.

Нагадаємо, у жовтні газ для промспоживачів і держустанов подорожчав на 4,6%.

26 листопада Кабінет міністрів України зобов'язав 152 підприємства, 11 теплогенеруючих компаній і 5 енергогенеруючих компаній купувати природний газ від грудня 2014 року по лютий 2015 виключно у державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України».