Два обленерго Ахметова візьмуть у держбанку кредити на 640 млн гривень

Про це йдеться у повідомленнях компаній на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленнями, дві енергокомпанії планують залучити по 320 млн грн кредиту в «Ощадбанку» під 23% річних терміном на три роки.

Кінцевий термін підписання договору енергокомпаній з банком - 25 грудня поточного року.

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Також повідомляється, що у тендері брав участь «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, належить групі СКМ Ахметова), який програв торги, запропонувавши більш високу ставку за кредитами - 25%.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня «ДТЕК Дніпроенерго» уклало договір із державним «Ощадбанком» на залучення 500 млн грн кредитних коштів терміном на 1 рік.

Також повідомлялося, що енергогенеруючі компанії «Західенерго», «Східенерго» і «Дніпроенерго», що входять у холдинг ДТЕК Ріната Ахметова, оголосили тендери на залучення кредитних коштів строком на 3 роки на загальну суму 1,280 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.

«ДТЕК Дніпроенерго» - один із провідних виробників електроенергії та тепла в Україні. У складі компанії перебувають три ТЕС у Запорізькій та Дніпропетровській областях зі встановленою потужністю - 8 185 МВт. Частка ДТЕК у статутному капіталі компанії складає 72,9%.

«ДТЕК Західенерго» має у своєму складі три ТЕС у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Встановлена потужність електростанцій компанії - 4 707 МВт. Частка ДТЕК спільно з афілійованими компаніями у статутному капіталі становить 70,91%.