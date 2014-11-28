Ціна нафти марки Brent впала нижче психологічної позначки в $70

Це випливає з даних інтерконтинентальної біржі, передає Прайм.

Читайте такожПутін намагається довести, що його влаштовує дешева нафта

Читайте такожціна нафти марки Brent зупинилася на позначці нижче $73

У четвер увечері міністр нафти Кувейту Алі Салех аль-Омайр та міністр з поновлюваних природних ресурсів Еквадору Педро Мерісальде оголосили, що ОПЕК не стане змінювати квоти на видобуток нафти, які зараз перебувають на рівні 30 млн барелів на добу. Міністр нафти Саудівської Аравії заявив, що "ОПЕК ухвалила велике рішення і продемонструвала велике єднання".

Останнього разу ОПЕК значно скоротила видобуток нафти у 2008 році.

Довідка УНІАН: Організація країн-експортерів нафти - ОПЕК - об'єднує низку країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти. Діюча квота на видобуток нафти була встановлена у грудні 2011 року.