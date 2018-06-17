В окупованому Криму виникли проблеми з пальним

17:02, 17 червня 2018
Енергетика
272 0
У Керчі скаржаться на відсутність газу на автозаправних станціях / фото УНІАН

Про це свідчить повідомлення Twitter-акаунта RoksolanaToday&Крим, який опублікував скріншот зі скаргами кримчанки.

Читайте такожБізнесмен-втікач Курченко купив російського постачальника скрапленого газу – ЗМІ

Так, жителька Керчі сповістила, що тільки на одній заправці міста є газ. При цьому пальне там можуть отримати тільки за талонами водії маршруток і таксі.

"Керч. Газу на заправках немає. Тому що ви у великій нафто-газовій країні живете. Все логічно", – зазначається в іронічному дописі у Twitter.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #газові заправки#окупований Крим