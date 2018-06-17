В окупованому Криму виникли проблеми з пальним
17:02, 17 червня 2018Енергетика
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При цьому пальне можуть отримати тільки за талонами водії маршруток і таксі.
У Керчі скаржаться на відсутність газу на автозаправних станціях / фото УНІАН
Жителі окупованої Росією Керчі (Крим) скаржаться на відсутність газу на автозаправних станціях.
Про це свідчить повідомлення Twitter-акаунта RoksolanaToday&Крим, який опублікував скріншот зі скаргами кримчанки.
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Так, жителька Керчі сповістила, що тільки на одній заправці міста є газ. При цьому пальне там можуть отримати тільки за талонами водії маршруток і таксі.
"Керч. Газу на заправках немає. Тому що ви у великій нафто-газовій країні живете. Все логічно", – зазначається в іронічному дописі у Twitter.
Керчь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) June 17, 2018
Газа на заправках нет
Потому что вы в великой нефте-газовой стране живете
Все логично pic.twitter.com/hkS8vkTRlt
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