Польща вимагає скоріше змінити газову директиву ЄС, щоб ускладнити будівництво "Північного потоку-2"

Після внесення змін усі газогони, які пролягають морським шляхом, будуть підлягати законодавству ЄС.

Варшава вимагає пришвидшити роботу над змінами у газовій директиві ЄС, які ускладнюють будову газопроводу "Північний потік-2". Відповідно до нового документа, усі газогони, також імпортні, які пролягають морським шляхом, будуть підлягати євросоюзному законодавству.

Як передає Польське радіо, про це розповів віце-міністр енергії Польщі Міхал Куртика. За його словами, наприкінці червня змінами у газовій директиві повинні зайнятися посли ЄС. "Це увінчення важкої, кропіткої і багатомісячної праці польських дипломатів", - зазначив віце-міністр.

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За його словами, Болгарія, яка керувала роботою ЄС у першому півріччі, гальмувала темп роботи над документом. У листопаді минулого року Європейська комісія запропонувала зміни у газовій директиві ЄС. Болгарія обмежилася зустрічами експертів і не перенесла голосування на рівень послів та міністрів.

Починаючи від 1 липня президентство в ЄС буде виконувати Австрія. За словами Міхала Куртики, від австрійського президентства Польща очікує об’єктивізму, а не захисту власних інтересів: "Країна-президент повинна поводитися нейтрально. Ми будемо нагадувати, що керування працями ЄС повинно бути транспарентним і викликати довіру", - наголосив Куртика.

Як повідомляв УНІАН, раніше у "Нафтогазі" заявили, що "Північний потік-2" вб'є конкуренцію на європейському ринку під дією газового шантажу "Газпрому".