Ціни на нафту почали тиждень зі зниження

Brent подешевшав до $72,88 за барель, WTI - до $63,73 за барель.

За даними торгів, станом на 8:51 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,76%, до 72,88 долара за барель ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 1,73%, до 63,73 долара за барель.

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Про це повідомляє Росбалт.

Як зазначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб, в минулу п'ятницю на ринку нафти панувала паніка, а котирування чорного золота істотно впали. В центрі уваги "ведмедів", за його словами, була майбутня наприкінці тижня почалася зустріч у Відні в форматі ОПЕК+. Тема зустрічі - збільшення обсягів видобутку учасників угоди після їх попереднього зниження на 1,8 мільйона барелів на добу.

"На ринку активно обговорювалася цифра приросту видобутку на 1 мільйон барелів на добу. Торги в п'ятницю стартували з позначки 75,7 долара за барель, і з початком європейських торгів впевнено пішли вниз, а після 15:00 просто звалилися в штопор", - нагадав експерт.

У результаті ціна пробила важливі рівні підтримки на відмітках 75,1 долара та 73,8 долара. До кінця дня її зупинив лише рівень 73 долара за барель, який відповідав внутрішньоденного мінімум торгів за 8 травня. Під завісу торгової тижня масла до вогню підлила статистика нафтосервісної компанії Baker Hughes, яка показала мінімальний, на одну одиницю, але все ж приріст активних нафтових платформ в США до 863 штук.