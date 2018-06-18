Южно-Українська АЕС підключила другий енергоблок до мережі

Енергоблок підключений до мережі після виконання ревізії підшипника №12 та балансування турбоагрегату.

Южно-Українська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", підключила до мережі другий енергоблок після виконання ревізії підшипника №12 та балансування турбоагрегату, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"18 червня 2018 року у 06:04 енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після виконання ревізії підшипника №12 та балансування турбоагрегату", - йдеться в повідомленні компанії.

Також повідомляється, що обладнання першого енергоблоку ЮУАЕС працює в заданому режимі, а на третьому енергоблоці триває планово-попереджувальний ремонт.

Зазначається, що радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2018 року в 18:02, згідно з поданою заявкою, енергоблок №2 Южно-Української АЕС був відключений від енергомережі для виконання ревізії підшипника №12 та балансування турбоагрегату.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).