Заповнені на третину: Україна продовжує закачувати газ до сховищ

Запаси газу в українських сховищах перевищили 10,4 мільярда кубів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 9 по 16 червня зросли на 3,7%, або на 374 мільйонів кубометрів, до 10,406 мільярда кубометрів з 10,032 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, 16 червня до сховищ було закачано 53,84 мільйона кубометрів газу.

Зазначається, що на сьогоднішній день українські газові сховища заповнені на 33%.

Як повідомляв УНІАН, з 13 квітня 2018 року "Укртрансгаз" припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-28 мільйонів кубометрів на добу.

До 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу – 14,7 мільярда кубометрів.