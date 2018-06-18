"Нафтогаз" звернувся до суду Швеції: Ми змусимо "Газпром" заплатити борг

Голова "Нафтогазу" підкреслив, що "Газпром" заплатить борг в повному обсязі і відшкодує всі пов'язані з цим витрати.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направила подання до апеляційного суду округу Свеа (Швеція), який за клопотанням російського "Газпрому" прийняв рішення про зупинення процедури примусового стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів з російської компанії в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Сьогодні ми зробили подання в апеляційний суд Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу. На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до апеляційного суду є, як правило, публічним. Тому всі бажаючі можуть його прочитати - там є багато чого цікавого!", - написав Вітренко.

Він також підкреслив, що "Газпром" заплатить борг в повному обсязі і відшкодує всі пов'язані з цим витрати.

"Газпром" нечесним шляхом намагається не виплачувати цей борг. Поки він лише досяг зупинення примусового стягнення. Ми будемо домагатися покарання "Газпрому" за такі нечесні дії. Ми змусимо "Газпром" заплатити борг у повному обсязі і відшкодувати всі пов'язані з цим витрати", - написав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 мільярдів кубометрів газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, відповідним вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня).

У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Кожен день (починаючи з 28 лютого – дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь "Нафтогазу" призводить до нарахування пені "Газпрому" в розмірі 0,5 мільйона доларів. Наприкінці травня "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які зацікавили українську сторону, вже опинилися акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

В середині червня "Газпром" заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі щодо контракту на транзит газу через територію України, згідно з яким російський газовий гігант винен Україні 2,56 мільярда доларів.

У свою чергу в "Нафтогазі" повідомили, що рішення було прийнято судом без виклику "Нафтогазу" і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені "Нафтогазом", якщо б суд повідомив його про наявність такого клопотання "Газпрому" і розгляд судом цього питання. "Нафтогаз" найближчим часом надасть суду свої розгорнуті пояснення і контраргументи і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про зупинення. Також в "Нафтогазі" зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати у "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітражу в якості компенсації.