Співробітники «Нафтогазу» вже отримали $21 мільйон премій за перемогу над «Газпромом»

Премії отримали близько 40 осіб, які працювали над відповідним арбітражним процесом.

Співробітники Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» вже отримали першу частину премії на суму 20,7 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в спорі з російським газовим монополістом «Газпромом» за транзитним контрактом.

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Про це у інтерв'ю НВ розповів комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«21 мільйон доларів, там трохи менше. Це та сума, яку було вже сплачено як премії. А решту частини премії, приблизно 25 мільйонів доларів, її буде сплачено тільки після того, як будуть отримані гроші від «Газпрому», - сказав Вітренко.

Він також повідомив, що премії отримали близько 40 осіб, які працювали над відповідним арбітражним процесом.

«В результаті цього процесу команда «Нафтогазу» заробила для України дуже багато грошей. Це 4,6 мільярда доларів тільки за рішенням по транзиту. Тобто, це була важка і сумлінна праця. І з цих 4,6 мільярда доларів «Нафтогаз» вже отримав фінансовий результат у розмірі 2,1 мільярда доларів. Як ми всі розуміємо, це дуже багато грошей для «Нафтогазу», але не тільки для «Нафтогазу», а й для всієї України. 2,1 мільярда доларів - це приблизно 2% ВВП», - зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Нафтогазу» ухвалила рішення про виплату співробітникам компанії премій у 46,3 млн дол. у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді щодо транзитного контракту, за рішенням якого «Газпром» має виплатити українській компанії 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

Сума премії була розділена на дві частини. У травні цього року мала бути виплачена перша частина премій на суму 20,7 млн дол. Ця сума відповідає 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності «Нафтогазу» за 2017 рік.

Решта премії виплачуватимуться впродовж трьох років лише за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу (2,6 млрд дол.).

На початку червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не підтримує виділення таких високих премій у нинішній час, і звернувся до наглядової ради «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії премій в 46,3 млн дол.

В середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт на транзит газу.

У свою чергу в «Нафтогазі» повідомили, що рішення було ухвалено судом без виклику «Нафтогазу» і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені «Нафтогазом», якби суд повідомив йому про наявність такого клопотання «Газпрому» і розгляд судом цього питання.

У «Нафтогазі» зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає «Газпрому» можливості вимагати у «Нафтогазу» повернення 2,1 млрд дол., що вже зараховані рішенням арбітражу як компенсація.

18 червня «Нафтогаз» направив подання до апеляційного суду округу Свеа з метою розблокувати процедуру примусового стягнення боргу в 2,6 млрд дол. із російської компанії в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.