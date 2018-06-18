Україна створює в ЄС спецгрупу для протидії "Північному потоку-2" - президент

Порошенко підкреслив, що для України припинення будівництва "Північного потоку-2" є вкрай важливою справою.

Президент України Петро Порошенко ініціював створення в Європейському Союзі спеціальної групи для того, щоб зупинити будівництво "Північного потоку - 2".

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Про це повідомляє Страна.uа з посиланням на YouTube-канал Петра Порошенка.

За словами Порошенка, Україна веде переговори з Німеччиною про створення міжнародного консорціуму з управління українською газотранспортною системою (ГТС).

Президент також заявив, що "Північний потік-2" - це абсолютно політичний проект, який намагається забрати з України суму в 3 мільярди доларів.

"Щоб ви зрозуміли масштаб: 3 мільярди доларів - це та сума, яка сьогодні витрачається на всю оборону України. Вам зрозуміло, для чого він будується? Не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію. А для того, щоб залишити Україну без грошей на фінансування нашої оборони", - заявив Порошенко.

Петро Порошенко підкреслив, що для України зупинка будівництва "Північного потоку-2" є вкрай важливою справою. І він висловив надію, що будівництво вдасться зупинити.

"Саме тому ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка має зупинити "Північний потік-2". Саме тому ми активно ведемо переговори з Німеччиною. Запрошуємо їх створити міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України", - додав Порошенко.