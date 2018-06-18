У Путіна відповіли на заяву Порошенка про створення групи для зупинки "Північного потоку-2"

У Кремлі назвали ініціативу України щодо зупинки «Північного потоку-2» порушенням принципів і норм вільної конкуренції.

У Кремлі назвали ініціативу України про створення в Європейському Союзі групи, яка повинна зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», порушенням принципів і норм вільної конкуренції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента України Петра Порошенка стосовно відповідної ініціативи.

«Ми знаємо, що деякі країни висловлюють свою незгоду. Але це проект винятково комерційний, він не має політичного підґрунтя, і якимось чином протидіяти реалізації цього проекту було б порушенням принципів і норм вільної конкуренції», - сказав Пєсков.

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При цьому він наголосив, що в проекті беруть участь європейські компанії.

Нагадаємо, в замітці на онлайн-платформі Medium президент Порошенко повідомив, що Україна створює групу в Євросоюзі, завдання якої зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2». «Північний потік-2» - це абсолютно політиканський проект, який спрямований проти України, який не має жодної економічної складової, який намагається забрати з України бюджет, який дорівнює майже 3 млрд доларів. Однак я переконаний, що спільними, об'єднаними зусиллями ми зможемо його зупинити», - зазначив Порошенко і додав: «Саме тому ми зараз створюємо групу в Євросоюзі, яка повинна зупинити «Північний потік-2». Саме тому ми активно ведемо переговори з Німеччиною. Запрошуємо їх створювати міжнародний консорціум з управління державною газотранспортною системою України».