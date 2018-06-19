У "Нафтогазі" підрахували: "Газпром" винен кожній українській родині більше 4,4 тисячі гривень

Також у НАК заявили, що змусять російського монополіста заплатити борг у повному обсязі.

Російський газовий монополіст "Газпром" після рішення Стокгольмського арбітражу на користь "Нафтогазу" винен кожній українській родині більше 4,4 тисячі гривень.

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Про це написав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"За рішенням арбітражу кожна українська родина отримала 3,8 тис грн від "Газпрому" у вигляді газу. Газ - це гроші, як ми всі розуміємо. Ці 3,8 тис грн були вирахувані з більше 8 тис грн боргу “Газпрому”. Українські родини більше нічого не мають платити, а "Газпром" залишився винним кожній українській родині більше 4,4 тис грн", - йдеться у повідомленні.

За словами Вітренка, "Газпром" нечесним шляхом намагається не виплачувати цей борг. "Поки він лише досягнув призупинення примусового стягнення. Ми будемо домагатися покарання "Газпрому" за такі нечесні дії. Ми змусимо “Газпром” заплатити борг у повному обсязі і відшкодувати всі витрати з цим пов`язані", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він має виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію постачати до 5 млрд куб. м газу на рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і спричинило тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня).

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно сповістив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Кожен день (починаючи з 28 лютого - дати ухвалення рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь «Нафтогазу» призводить до нарахування пені «Газпрому» в розмірі 0,5 млн дол. Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. у зарубіжних судах. Процеси із стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії і Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, вже виявилися акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

У середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу у спорі щодо контракту на транзит газу через територію України, згідно з яким російський газовий гігант винен Україні 2,56 млрд дол.

У свою чергу в «Нафтогазі» повідомили, що рішення було ухвалено судом без виклику «Нафтогазу» і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені «Нафтогазом», якби суд повідомив йому про наявність такого клопотання «Газпрому» і розгляд судом цього питання.

У «Нафтогазі» зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає «Газпрому» можливості вимагати у «Нафтогазу» повернення 2,1 млрд дол., що вже зараховані рішенням арбітражу як компенсація.

18 червня «Нафтогаз» направив подання до апеляційного суду округу Свеа з метою розблокувати процедуру примусового стягнення боргу в 2,6 млрд дол. із російської компанії в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.