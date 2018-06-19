Нацкомісія підвищила тарифи "Укртрансгазу" на закачування та відбір газу

Дані тарифи не переглядалися з 2013 року.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, суттєво збільшила тарифи на закачування та відбір газу з ПСГ для оператора вітчизняної газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз".

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Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні комісії.

Згідно з документом, тариф на закачування газу до підземних сховищ збільшиться на 95,7%, до 64,4 гривні за тисячу кубометрів на добу, тариф на відбір - на 104% - до 67,1 гривні за тисячу кубометрів на добу.

Також встановлюється тариф на зберігання газу - на рівні 0,172 гривні за тисячу кубометрів на добу проти тарифу на рівні 46,2 гривні за тисячу кубометрів на рік, який діяв раніше.

Згідно з повідомленням, перегляд тарифів обумовлений: прийняттям нової методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) газу в газосховищах; необхідністю забезпечення беззбиткової роботи підземних сховищ газу; зміною обсягів зберігання (закачування, відбору) газу в сховищах за останні роки; зміною основних макроекономічних показників, а саме офіційного курсу гривні, мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії.

Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем його опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".

Також НКРЕКП схвалила проект Плану розвитку газосховищ оператора "Укртрансгаз" на 2018-2027 роки.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП встановила тарифи на послуги із зберігання, закачування та відбору газу для "Укртрансгазу" ще в червні 2013 року, коли комісія підвищила тариф на зберігання газу в підземних сховищах в 2,57 рази - до 46,2 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Також регулятор підвищив тоді тарифи на закачування та відбір газу з ПСГ більш ніж в 4 рази – до 32,9 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".