Україна з початку року скоротила транзит газу на 9%

У 2017 році Україна транспортувала в ЄС рекордні за останні кілька років обсяги газу.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) за січень-травень 2018 року скоротився на 8,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 34,9 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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"За січень-травень 2018 року територією України за оперативними даними протранспортовано (транзитом) 34,9 мільярда кубометрів природного газу, що на 3,4 мільярда кубометрів (або на 8,9%) менше, ніж за відповідний період 2017 року", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до Європейського Союзу рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 мільярдів кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.