Англійський суд дозволив заморозити активи "Газпрому" на прохання "Нафтогазу"

Клопотання задоволено з метою забезпечення виконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату українській стороні 2,56 мільярда доларів.

Комерційний суд Лондона за клопотанням Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" дозволив заморозити активи "Газпрому" для забезпечення виконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату українській стороні 2,56 мільярда доларів.

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Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, "Газпром" протягом 48 годин після отримання рішення суду повинен надати "Нафтогазу" список всіх своїх активів вартістю понад 50 тисяч доларів, розташованих в Англії або Уельсі.

Також повідомляється, що "Нафтогаз" уже повідомив 17 лондонських банків, що займаються бізнесом з "Газпромом", що вони не можуть сприяти скороченню активів "Газпрому" на території Англії, Уельсу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі за транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія має сплатити українській стороні 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз України" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси по стягненню вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які зацікавили українську сторону - акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

В середині червня "Газпром" заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці про контракт на транзит газу.

У свою чергу в "Нафтогазі" повідомили, що рішення було прийнято судом без виклику "Нафтогазу" і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені "Нафтогазом", якщо б суд повідомив його про наявність такого клопотання "Газпрому" і розгляд судом цього питання.

У "Нафтогазі" зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати у "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітражу в якості компенсації.

18 червня "Нафтогаз" направив подання до апеляційного суду округу Свеа в Швеції з метою розблокувати процедуру примусового стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів з російської компанії в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.