Оскарження рішення Стокгольмського арбітражу "Газпромом" може зайняти 3 роки - "Нафтогаз"

Вітренко наголосив, що в разі успіху апеляції, проведення повторного арбітражу триватиме ще 4 роки, результат якого також можна буде оскаржити, що робить цей процес нескінченним.

Процес оскарження російським "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу на користь Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" може зайняти близько трьох років, а ймовірності успіху російської компанії - мінімальна.

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Оскарження рішень арбітражу може зайняти три роки, якщо потім справу розглядатиме Верховний суд Швеції", - написав Вітренко.

Він зазначив, що в разі успіху апеляції, проведення повторного арбітражу триватиме ще 4 роки, результати, якого також можна буде оскаржити.

"Тобто це може бути нескінченний процес", - повідомив він, при цьому зазначивши, що ймовірність успіху "Газпрому" при оскарженні рішення Стокгольмського арбітражу мінімальна.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі з транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз україни" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

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Наприкінці травня "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону - акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

В середині червня "Газпром" заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці про контракт на транзит газу.

У свою чергу в "Нафтогазі" повідомили, що рішення було прийнято судом без виклику "Нафтогазу" і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені "Нафтогазом", якщо б суд повідомив його про наявність такого клопотання "Газпрому" і розгляд судом цього питання.

У "Нафтогазі" зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати у "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітражу в якості компенсації.

18 червня "Нафтогаз" направив подання до апеляційного суду округу Свеа в Швеції з метою розблокувати процедуру примусового стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів з російської компанії в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.