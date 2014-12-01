На світових торгах у понеділок, 1 грудня, ціни на нафту впали до п'ятирічного мінімуму на тлі рішення ОПЕК не знижувати видобуток, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $1,88 до $68,27 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,73 до $64,42. Раніше обидва еталона знизилися до мінімальних рівнів з 2009 року.

Читайте такожМіністр нафти Кувейту пояснив, чому ОПЕК вирішила не скорочувати видобутокЦіни на обидва еталона падають п'ять місяців поспіль, чого не відбувалося з фінансової кризи 2008 року.

Експерти вважають, що ОПЕК зможе пережити ціну в $60 за барель, але вона завдасть нищівного удару по конкурентах, наприклад, по видобутку сланцевої нафти в США, і затримає інвестиції в майбутнє зростання виробництва. ОПЕК веде довгострокову гру, розраховуючи, що інші на це не здатні.

Тиск на ринок також надає уповільнення зростання виробництва в Китаї, як показав офіційний індекс PMI за листопад.

На думку аналітиків, нові рівні підтримки Brent - $68 і $64 за барель. Якщо WTI подешевшає до $63,90 за барель, то рівнем підтримки буде $50.