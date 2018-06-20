Іран відмовився від участі у зустрічі ОПЕК+

На зустрічі повинні розглянути питання тимчасового збільшення видобутку нафти.

Міністр нафти Ірану Біжар Намдар Зангане заявив, що не братиме участі в зустрічі ОПЕК+ 23 червня, на якій розглянуть питання тимчасового збільшення видобутку нафти.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За словами Зангане, він відлітає з Відня в п'ятницю, 22 червня, після зустрічі з представниками країн-членів ОПЕК і не залишиться для проведення переговорів з державами, що входять в ОПЕК+.

Зангане також зазначив, що на зустрічі ОПЕК навряд чи вдасться домовитися, оскільки це не та організація, якій може надсилати свої інструкції президент США Дональд Трамп, який раніше звинуватив ОПЕК у штучному завищенні цін на нафту. «ОПЕК — не частина міністерства енергетики США», — сказав іранський міністр.

За даними джерел Bloomberg, представники країн ОПЕК обговорюють можливість підвищення видобутку нафти від 300 до 600 тис. барелів на добу.

18 червня, представник Ірану при ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебілі заявив, що Тегеран має намір накласти вето на цю пропозицію. Також проти підвищення видобутку виступили Ірак і Венесуела.