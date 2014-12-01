Білорусь з 1 грудня знижує експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Митного союзу, повідомляє БЕЛТА.

Ставка експортного мита на сиру нафту знижується з $316,7 до $277,5 за 1 т. Мито на прямогонний бензин і товарні бензини складе $249,7 за 1 т (раніше $285 за 1 т), на легкі, середні дистиляти - $183,1 за 1 т ($209 за 1 т). Така ж ставка мита буде діяти у відношенні бензолу, толуолу, ксилолів, мазуту, мастильних та інших масел, відпрацьованих нафтопродуктів, нафтового коксу (крім кальцинованого) і бітуму.

Читайте такожБілорусь затвердила угоду про демаркацію держкордону з УкраїноюМито на дизельне паливо знижується з $205,8 до $180,3 за 1 т, на зріджені вуглеводневі гази - з $125,8 до $124,8 за 1 т.

У попередній раз ставки вивізних митних зборів щодо нафти сирої та окремих категорій товарів, вироблених з нафти, змінювалися 1 листопада. Вони також знижувалися.

Вищевказані ставки встановлюються в розмірах, рівних ставкам, введеним в Росії.