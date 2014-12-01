Україна частково відновила імпорт вугілля з Росії - Продан

Україна, що відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через бойові дії на Донбасі, після тижневої перерви частково відновила імпорт даного виду палива з Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Кабінеті міністрів України повідомив журналістам в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Імпорт російського вугілля здійснюється з певними проблемами. Якась частина вугільної продукції відправляється (з Росії — УНІАН), а якась гальмується без причин. Скажімо так: поставки здійснюються неритмічно», - сказав Продан.

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Також він відзначив, що труднощі у поставках вугілля мають як держкомпанія «Центренерго», так і приватна компанія ДТЕК, підконтрольна бізнесмену Рінату Ахметову.