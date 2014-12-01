Україна частково відновила імпорт вугілля з Росії - Продан
Труднощі в постачанні вугілля відчувають як держкомпанія «Центренерго», так і приватна компанія ДТЕК, підконтрольна бізнесменові Рінату Ахметову
Україна, що відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через бойові дії на Донбасі, після тижневої перерви частково відновила імпорт даного виду палива з Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Кабінеті міністрів України повідомив журналістам в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.
«Імпорт російського вугілля здійснюється з певними проблемами. Якась частина вугільної продукції відправляється (з Росії — УНІАН), а якась гальмується без причин. Скажімо так: поставки здійснюються неритмічно», - сказав Продан.
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Також він відзначив, що труднощі у поставках вугілля мають як держкомпанія «Центренерго», так і приватна компанія ДТЕК, підконтрольна бізнесмену Рінату Ахметову.