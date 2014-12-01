ЄІБ виділить 150 млн євро на модернізацію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород»

Україна і Європейський інвестиційний банк підписали кредитну угоду на 150 млн євро для модернізації магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», яким російський газ поставляється європейським споживачам.

Документ підписали керівник ЄІБ Вернер Хойєр і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Кошти виділяються компанії "Укртрансгаз".

Коментуючи підписання документа, Яценюк наголосив, що проект модернізації газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» передбачає заміну близько 120 км безпосередньо труби і двох компресорних станцій, що дозволить зменшити витрати на прокачування газу в середньому на 20%. Крім того, за словами Яценюка, відбір підприємства – виробника труби буде проведено на конкурсній основі і «ймовірно, за участі українських виробників». Проект розрахований на 4 роки.

«Наша співпраця з Європейським інвестиційним банком дуже важлива і потужна, – сказав Яценюк. – Близько 44% усіх коштів, які вже підписані ЄІБ, освоює Україна. Україна займає майже половину портфеля ІЄБ у Східній Європі і Центральній Азії».

У свою чергу, керівник ЄІБ наголосив, що підписана угода – це частина загального пакету проектів.

«Упродовж найближчих трьох років ми плануємо профінансувати в Україні проекти на загальну суму близько 3 млрд євро, і цей проект (модернізації ГТС - УНІАН) - це частина загального пакету», - сказав Хойєр.

Європейський інвестбанк ухвалив рішення про надання кредиту «Укртрансгазу» на 150 млн євро в жовтні поточного року.

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Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі і однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів) становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».