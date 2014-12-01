Ціна нафти Brent опустилася нижче $68

Нафта Brent сьогодні вперше за п'ять років впала нижче $68 за барель. Котирування з постачанням в січні 2015 року сьогодні вранці просіли до цінової позначки $67,56 - мінімум з 8 жовтня 2009 року, повідомляє РБК.

Через годину після відкриття електронних торгів у ніч на 1 грудня ціна бареля нафти марки Brent з постачанням в січні 2015 року впала майже на $2 до $68,28 за барель.

Ціна нафти марки Brent впала нижче $70 за барель вперше на закритті торгів 28 листопада. Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в січні 2015 року опустилася до $69,81 за барель.

Загальне падіння цін на нафтові ф'ючерси триває з 27 листопада, після засідання міністрів нафти країн ОПЕК. На ньому було прийнято рішення не скорочувати квоту нафтовидобутку.

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За оцінками експертів, низька ціна на нафту збережеться на низькому рівні як мінімум у першій половині 2015 року.

На тлі падіння ціни на нафту різко знизилася ціна російської валюти. Курс євро під час торгів 1 грудня на Московській біржі піднявся вище 65 рублів. Курс долара піднявся вище 52 рублів.