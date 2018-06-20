«Нафтогаз» назвав дату слухання лондонського суду про заморожені активи «Газпрому»

До цього часу «Газпром» не повинен забирати з Англії та Уельсу активи на суму, яку присудив Стокгольмський арбітраж у транзитній справі.

Слухання Комерційного суду Лондона щодо заморожених активів «Газпрому» за клопотанням Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбудуться 6 липня, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

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«Суд призначив слухання на 6 липня 2018 року. До цього часу «Газпром» не повинен забирати з Англії та Уельсу активи на суму, яку присудив Стокгольмський арбітраж у транзитній справі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Комерційний суд Лондона за клопотанням «Нафтогазу» дозволив заморозити активи «Газпрому» для забезпечення виконання рішення Стокгольмського арбітражу про виплату українській стороні 2,56 млрд дол.

«Газпром» упродовж 48 годин після отримання рішення суду має надати «Нафтогазу» список всіх своїх активів вартістю понад 50 тис. дол., розташованих в Англії чи Уельсі.

Також «Нафтогаз» поінформував 17 лондонських банків, що займаються бізнесом із «Газпромом», що вони не можуть сприяти скороченню активів "Газпрому" на території Англії чи Уельсу.

Наприкінці лютого 2018 року російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі щодо транзитного контракту, за рішенням якого російська компанія має виплатити українській стороні 4,6 млрд дол.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу».

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на поставку і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня «Газпром» офіційно поінформував «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в зарубіжних судах. Процеси щодо стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську сторону, акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

В середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт на транзит газу. Після цього «Нафтогаз» направив подання до апеляційного суду округу Свеа у Швеції з метою розблокувати процедуру примусового стягнення боргу.