Запорізька АЕС відключила від мережі блок №3 на ремонт

Згідно з повідомленням НАЕК «Енергоатом», блок був відключений 28 листопада о 19:24 дією електричного захисту, після чого був виведений на ремонт.

Станом на 1 грудня у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС - 30-та доба планового ремонту.

На енергоблоці №1 Запорізької АЕС - 85-та доба планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4 040 МВт, для Рівненської АЕС - 2 860 МВт, для Південно-Української АЕС - 2 730 МВт, для Хмельницької АЕС - 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Читайте також«Енергоатом» хоче на 70% використовувати українське обладнання під час добудови енергоблоків ХАЕСДовідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - в 1985 р., третій - у 1986 році, четвертий - в 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році.

Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2% до 22%.