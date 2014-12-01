Україна все ще планує купити у Росії 1 млрд кубів газу до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Кабінеті міністрів України повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Поки що ні», - сказав він.

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За словами міністра, Україна зберігає плани до кінця 2014 року купити у російського «Газпрому» до 1 млрд кубічних метрів природного газу.

Водночас, міністр не повідомив конкретні терміни можливих попередніх оплат із боку НАК «Нафтогаз України» російському «Газпрому» за майбутні поставки газу.

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