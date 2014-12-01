Перемога проєвропейських сил у Болгарії та Молдові зробить непотрібним «Південний потік» - Яценюк

Парламентські вибори в Молдові та Болгарії, що пройшли минулими вихідними, дозволили двом країнам сформувати проєвропейську більшість, а це дасть їм можливість співпрацювати з Україною в питаннях енергетичної безпеки Європи в цілому й зробити проект будівництва газопроводу «Південний потік» - непотрібним політичним проектом Російської Федерації, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Останні вибори в Болгарії та Молдові – я вітаю наших колег - показали, що там буде сформовано проєвропейську більшість. Це дасть можливість нам співпрацювати в питаннях безпеки Європейського Союзу. Я сподіваюся, що Україну не обходитимуть через «Південний потік». «Південний потік» не потрібен як політичний проект РФ, – сказав Яценюк. - Україна ще раз закликає всіх наших європейських та іноземних партнерів інвестувати в українську ГТС. Ми почали її реконструкцію, й тому це має бути наш спільний підхід до забезпечення енергетичної безпеки Європи та України – через участь європейських та іноземних компаній в українській ГТС».

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